В Новосибирске возбудили уголовное дело после объявления о продаже ребёнка

В Новосибирске разыскивают женщину, которая выставила ребёнка на продажу через онлайн-магазин.

В Новосибирске возбудили уголовное дело по ст. 127.1 УК РФ (Торговля людьми) после объявления в онлайн-магазине о продаже ребёнка. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

По данным издания, следователи выясняют личность женщины, которая сделала данное объявление.

Напомним, мальчику на фотографии не более двух лет.

«Безумно любит качели», — говорится в тексте объявления.

Номер телефона в объявлении указан не был, связаться с продавцом можно было только через чат. Инцидентом заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил назначить комплексную проверку и расследование.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в СК.