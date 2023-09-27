НГУ вошёл в топ-3 национального рейтинга вузов

НГУ попал в тройку лидеров среди вузов РФ в рейтинге образовательных программ по предпринимательству.

НГУ впервые вошёл в топ-3 сильнейших вузов по данным национального рейтинга образовательных программ по предпринимательству. Оценку проводила группа «Интерфакс» в рамках проекта «Национальный рейтинг университетов». Список составлялся на основе результатов анкетирования руководителей программ, студентов, работников и выпускников вузов.

На первом месте рейтинга оказался Университет «Синергия». Национальному исследовательскому Новосибирскому государственному университету досталось второе место. Третье занял Сибирский федеральный университет.

Всего в рейтинг ОПП вошли 20 университетов России.

Как отметила кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента экономического факультета НГУ Елена Алябина, на высокий уровень подготовки повлияло наличие в преподавательском составе университета бизнес-практиков.

«Приятно осознавать, что программа была высоко оценена выпускниками-магистрами», — подчеркнула она.

Напомним, что певица Ольга Бузова посетила Новосибирский государственный университет, где в рамках своего нового реалити-шоу «Ольга Вузова» искала новых Стива Джобса или Илона Маска.