Новосибирского депутата Прохорова наградили медалью Минобороны РФ

Прохорова наградили медалью «За укрепление боевого содружества».

Депутата горсовета Новосибирска Евгения Прохорова наградили медалью «За укрепление боевого содружества» по приказу министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Событие произошло сегодня, 27 сентября, на очередной сессии Совета депутатов. Об этом пишет Om1.ru.

Евгений Прохоров, также являющийся помощником депутата Госдумы Дмитрия Савельева, активно занимается благотворительной деятельностью в интересах военнослужащих и укрепления боевого содружества. В начале 2023 года под руководством Дмитрия Савельева был создан благотворительный фонд "К Победе вместе", который возглавляет Евгений Прохоров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске собираются построить дорогу до МЖК через дачи в 2026 году.