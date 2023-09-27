В Новосибирске собираются построить дорогу до МЖК через дачи в 2026 году

Дорогу от Гусинобродского шоссе до улицы Татьяны Снежиной в створе улицы Доватора в Новосибирске собираются построить не раньше 2026 года

В Новосибирске планируется строительство новой дороги, которая соединит Гусинобродское шоссе с улицей Татьяны Снежиной в створе улицы Доватора. Однако, согласно информации из официальных источников, начало строительства этой дороги ожидается не ранее 2026 года.

Главной целью создания новой трассы является повышение транспортной доступности двух жилых комплексов в этом районе — «Плющихинский» и «Восточный». Для достижения этой цели проект планируется направить на экспертизу в летний период 2024 года.

Согласно утвержденному плану, строительство новой дороги будет осуществляться в два этапа. Сначала она будет проложена до перекрестка с улицей Высоцкого, а затем продолжит свой путь до улицы Татьяны Снежиной.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область отправила более 6,7 тысяч тонн рыбы на экспорт.