Новосибирская область отправила более 6,7 тысяч тонн рыбы на экспорт

На территории Новосибирской области партии соответствовали требованиям стран-импортеров.

Из Новосибирской области в начале 2023 года на экспорт отправили 334 партии мороженой рыбопродукции, общим весом 6 702 тонны. Это увеличение на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует о растущем интересе мировых рынков к продукции региона. Об этом сообщила пресс-служба территориального управления Россельхознадзора.

Стоит отметить, что рыбная продукция из Новосибирской области составила четверть общего экспортного веса животноводческой продукции, отправленной в другие страны. региона.

Среди основных импортеров рыбопродукции Новосибирской области выделяются Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, которые закупили 4 338 и 1 882 тонны товара. Кроме того, новосибирские организации продолжили успешное сотрудничество с грузополучателями из Германии, Литвы, Франции и Дании, экспортируя 482 тонны рыбной продукции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассказали о госпитализации пациентов с ковидом.