В Новосибирске рассказали о госпитализации пациентов с ковидом

В Новосибирской области появились первые пациенты, госпитализированные с новым штаммом коронавируса "Пирола" - замминистра здравоохранения рассказала, кто попадает на больничную койку.

В Новосибирске перестали делать бесплатную вакцинацию от коронавируса. Об этом замминистра здравоохранения Елена Аксёнова рассказала на пресс-конференции в ТАСС. Однако сейчас для тех, у кого есть подозрение на него, принимают в отдельных кабинетах, в некоторых случаях в поликлиниках под это дело приспосабливают целые крылья зданий.

«Они работают с 8.00 до 20.00 в будни, с 9.00 до 15.00 – в выходные работают поликлиники», — подчеркнула Елена Аксёнова.

Замминистра также добавила, что в сентябре заболеваемость ОРВИ подросла на 15%. В сутки диагноз «коронавирус» в среднем ставят 3-10 жителям Новосибирской области. В больницы попадают единицы – те, у кого хронические заболевания, такие, как сахарный диабет или сердечно-сосудистые патологии.

«Выделены койки в городской клинической инфекционной больнице для заболевших коронавирусом. Также оборудованы места в Центральных районных больницах»,

- пояснила Елена Аксёнова.

Также замминистра добавила, что в случае всплеска заболеваемости коронавирусом будет развёрнут дополнительный коечный фонд. Есть также планы по привлечению студентов медицинского вуза, если в колл-центрах не будет хватать диспетчеров.