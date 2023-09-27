В минздраве Новосибирской области раскрыли статистику по заболеваемости ковидом

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова рассказала о заболеваемости коронавирусом в регионе.

Сегодня, 27 сентября, в ТАСС прошла пресс-конференция по заболеваемости коронавирусом в осенне-зимний период в Новосибирской области. Заместитель министра Елена Аксёнова рассказала о порядке приёма заболевших.

«Пациентов с подозрением на ОРВИ принимают в отдельных кабинетах, в некоторых поликлиниках – это целые подразделения, в которых маршрутизируют пациентов с ОРВИ. Они работают с 8.00 до 20.00 в будни, с 9.00 до 15.00 – в выходные работают поликлиники», — подчеркнула Елена Аксёнова.

Замминистра отметила, что в сентябре наблюдается небольшой рост заболевших ОРВИ – в основном выявляется грипп, коронавирус регистрируют у единиц, а госпитализация нужна пациентам с хроническими заболеваниями.

«От 3 до 10 заболевших в день. Госпитализация связана с хроническими болезнями: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания»,

- подчеркнула заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

Также замминистра посоветовали прививаться сейчас от гриппа, а от коронавируса вакцинация не ведётся.

Также напомним, что вчера заведующий отделом молекулярной вирусологии центра "Вектор" Валерий Локтев рассказал на форуме в Новосибирске о том, стоит ли бояться всплеска заболеваемости новым штаммом ковида «Пирола».