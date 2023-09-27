Опубликован топ-10 массовых застройщиков Новосибирска с высокой стоимостью «квадрата»

Лидером застройщиков Новосибирска с продажами свыше 15 квартир в месяц с максимальной средневзвешенной ценой квадратного метра нарастающим итогом за 2023 год стала ГК ДОМ СТРОЙ.

По расчетам на основе ПД, размещенных портале ДОМ.РФ застройщик реализовал за 2023 год свыше 200 квартир с ценой квадрата 179 тысяч рублей. По словам независимого аналитика недвижимости Сергея Николаева, топ-5 дополнили ГК НОВЫЙ МИР, ГК СТРИЖИ, Дом Воздух-3 и ГК ХИМММЕТАЛЛ с ЖК Никольский Парк, интересно, что это проект скорее относится к классу комфорт, но за счет концепции жилого комплекса, парка и эргономики планировочных решений застройщик получил среднюю цену квадрата около 150 тысяч рублей.

«В ТОП-10 проектов по цене, с продажами свыше 120 квартир за 8 месяцев вошли ГК Поляков, ГК МЕТА, СКАНДИА, СИБИРЬИНВЕСТ и Камея. Средняя цена квадрата реальных продаж по ТОП-10 нарастающим итогом за 2023 год составила 150,5 тысяч рублей. Из ТОП-5 по общему объему продаж самые высокие цены на проекты компании Брусника, далее идут ГК Расцветай, ГК СМСС, ГК Союз и ГК КПД Газстрой», — уточнил эксперт.

При расчете не учитывались комплексы апартаментов и застройщики с суммарными продажами меньше 100 квартир с начала года, заключил аналитик.

Напомним, динамика МКД Новосибирской области в 4,5 раза выше, чем в РФ.