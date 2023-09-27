После посадки самолета под Новосибирском Росавиация призвала пилотов рассчитывать остаток топлива

Авиакомпаниям порекомендовали обучить своих пилотов рассчитывать топливо.

12 сентября в поле в Новосибирской области экстренно приземлился самолёт, которому не хватило топлива до аэропорта Толмачёво. Росавиация квалифицировала эту посадку как "серьёзный инцидент", сообщает издание Коммерсантъ.

Росавиация разослала авиакомпаниям бюллетень, в котором настоятельно порекомендовала пилотам выучить правила подготовки к полётам от Минтранспорта РФ: учитывать при расчете топлива возможную смену погоды, отклонения от маршрута и задержку, заходы на второй круг над аэродромом, технические проблемы.

Руководству авиакомпаний предстоит в обязательном порядке проверить готовность экипажей к полетам с нештатно изменившейся конфигурацией машины, отработать взаимодействие между пилотами в кабине.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» от комментариев отказались со ссылкой на то, что расследованием занимаются компетентные органы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске арестовали мужчину, который держал в заложниках беременную сожительницу.