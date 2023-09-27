Появилась новая версия причины посадки самолета в поле под Новосибирском

Самолёт Сочи — Омск 12 сентября экстренно приземлился в поле из-за ошибки пилотов.

12 сентября самолет, выполнявший рейс Сочи — Омск, экстренно приземлился в поле из-за ошибки пилотов. Как сообщили в Телеграм-канале Mash, во время захода на посадку у лайнера отказала "зелёная" гидросистема в момент выпуска шасси. Предварительно, инцидент произошел из-за неправильных действий экипажа, который не заметил, что шасси остались выпущенными во время второго захода на посадку.

Расшифровка "черных ящиков" показала, что капитан и второй пилот не обратили внимания на индикаторы, указывающие на положение шасси, полагаясь исключительно на положение крана уборки/выпуска шасси. Неправильная оценка расхода топлива, вызванная этой ошибкой, привела к быстрому исчерпанию запаса топлива. В результате экипаж принял решение направиться на запасной аэродром в Новосибирске, однако, из-за недостатка топлива, не смог достигнуть его и совершил аварийную посадку в поле.

Инцидент подтвердили в Росавиации. Следователи возбудили дело по статье о нарушении правил безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее эксперт рассказал о проблемах с уборкой урожая в Новосибирской области. Задержка сева, засуха и неблагоприятные погодные условия в сентябре создали трудности для сельхозпроизводителей. В результате фермеры вынуждены собирать урожай с влажностью более 20%, что требует дополнительных затрат на сушку.