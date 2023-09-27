В Новосибирске крупный банк присоединился к иску о банкротстве Антона Титова

В Новосибирске один из банков присоединился к делу о банкротстве основателя OR Group Антона Титова.

Суд Новосибирской области принял заявление одного из банков о банкротстве основателя OR Group Антона Титова. По данным картотеки арбитражного суда, задолженность Титова перед банком составляет 1,3 млрд рублей.

Это не первый случай банкротства, связанный с компанией ООО «ОР», которая является правопреемником созданной в Новосибирске «Обуви России». В ноябре 2022 года банк ВТБ также инициировал дело о банкротстве Антона Титова с его задолженностью в 825,7 млн рублей. К тому же восемь компаний, входящих в OR Group, также были подвергнуты искам о банкротстве со стороны кредиторов, требующих признать их финансово несостоятельными.

Пока точная дата рассмотрения заявления неизвестна, но дело о банкротстве ООО «ОР» при подаче от двух крупных банков будет рассматриваться в Арбитражном суде Москвы 6 октября.

Согласно данным Rusprofile, оборот OR Group в 2020 году составил 7,3 млрд рублей, а чистая прибыль – 40,4 млн рублей. Магазины компании работают по всей России под брендом Westfalika. Важно отметить, что ООО «Обувь России» прошла перерегистрацию в Москве в 2020 году и возглавляет группу компаний Антон Титов. Также на 21 января 2022 года имеются решения о частичной или полной приостановке операций по счетам налоговыми органами.

Ранее в Новосибирске составили рейтинг худших рынков города. Самым низко оцененным рынком в Новосибирске оказался Восточный базар с рейтингом в 1,9 балла из 5.