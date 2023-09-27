В Новосибирске опубликовали рейтинг худших рынков города

Вновь приходит информация о проблемах на городских рынках Новосибирска, которые вызывают недовольство среди местных жителей. Опубликован список худших рынков города на основе оценок посетителей в приложении 2ГИС.

Ленинский рынок получил оценку в 3,5 балла на основе 70 отзывов. Клиенты жалуются на отсутствие указателей и конфликты с цыганами. Одна из посетительниц деликатно поделилась своим опытом: «Ужасно много цыган, аж лезут в карманы!». Также было отмечено, что продавцы пытаются избегать уплаты налогов, просив оплату наличными и не предоставляя чеки. Отказавшимся клиентам угрожают надбавкой на товар.

Октябрьский рынок получил оценку 3 балла на основе 94 отзывов. Среди жалоб — недостаточная чистота, присутствие тараканов, высокие цены, неуважительное обслуживание, мошенничество возле банкоматов и ограниченный ассортимент. Один из посетителей выразил свое недоумение: «Подскажите, а куда пропало мясо? В воскресенье вообще пустые прилавки».

Городскую социальную продовольственную ярмарку на Петухова оценили в 2,6 балла, собрав 111 отзывов. Посетители жаловались на плохую вентиляцию помещения и низкий профессиональный уровень сотрудников. Один из клиентов сказал: «На данной ярмарке, по-моему, собрали самых неквалифицированных и самых хамоватых продавцов». Также были случаи покупки испорченного мяса и прокисшей молочной продукции.

Хилокский рынок был оценен жителями в 2,5 балла на основе 28 отзывов. В павильонах наблюдаются грязь, пыль и антисанитария. Посетители также утверждают, что иностранные представители торговли не уплачивают налоги за товар, который реализуют на рынке.

Самым низко оцененным рынком в Новосибирске оказался Восточный базар с рейтингом в 1,9 балла. Согласно 14 отзывам, рынок закрывается на час раньше указанного времени, вместе с парковкой. Один из посетителей выразил свое недовольство: «Рынок простоял столетия. А его превратили в какую-то забегаловку со стоянкой». Кроме того, с территории рынка была убрана недорогая аптека социальных лекарств. В ответ на эти проблемы, посетители намерены подать коллективную жалобу в прокуратуру, пожарную инспекцию, санэпидемстанцию и Роспотребнадзор.

Ранее Сиб.фм сообщало, что более 3 тысяч домов Новосибирска получили отопление.