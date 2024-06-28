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общество

В Новосибирске собираются продлить маршрут троллейбуса №7

Фото: правительство Новосибирской области

Город получил транспорт в рамках нацпроекта БКД.

В Новосибирске продлят троллейбусный маршрут №7. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

С 1 июля троллейбус будет следовать от жилмассива «Станиславский» до остановки «Новосибирский автовокзал-Главный». На маршруте будет предусмотрен участок автономного хода.

На линии будет работать 21 новый троллейбус «Горожанин». Город получил транспорт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД).

Ранее Сиб.фм сообщал, что Чмыхайло заявил о создании третей ветки Новосибирского метро к 2050 году.

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Игорь Кириченко
Журналист

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