Проблему с мигрантами обсудили в Новосибирской области

Представители власти, национальных диаспор и общественники обсудили текущие проблемы внешней миграции в Новосибирской области.

Одним из ключевых моментов обсуждения стало улучшение межнациональных отношений в регионе. Однако были выявлены и аспекты, вызывающие беспокойство. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Министр региональной политики Андрей Клозов обеспокоен по поводу недостаточной видимости и контроля за мигрантами после их прибытия и включения в систему миграционного учета.

Анна Лопарёва, начальник регионального управления по делам национальностей, подчеркнула основные проблемы, среди которых недостаточное знание русских традиций и языка, а также явления компактного расселения мигрантов, что может затруднять их интеграцию в общество.

Особые напряжённые ситуации с мигрантами отмечены в жилмассивах МЖК, Хилокском, Волочаевском и Плющихинском.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске силовики 20 мигрантов с Хилокского рынка отвезли в военкомат.