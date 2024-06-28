В Новосибирске силовики 20 мигрантов с Хилокского рынка отвезли в военкомат

Правоохранители продолжают работу по противодействию незаконной миграции.

27 июня 2024 года на Хилокском рынке прошёл очередной рейд по противодействию незаконной миграции. Об этом пишет VN.ru со ссылкой на военный следственный отдел СК России по Новосибирскому гарнизону.

Правоохранительные органы проверили 50 человек. 20 из них решили доставить в военкоматы и поставить на воинский учёт.

За прошедшую неделю в Новосибирской области на воинский учет поставили 81 человека, 4 заключили контракт с Министерством обороны Российской Федерации. 7 были призваны на военную службу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что глава Союза отцов Новосибирска Майоров рассказал о проблеме многодетных с Красной площади.