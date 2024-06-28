Глава Союза отцов Новосибирска Майоров рассказал о проблеме многодетных с Красной площади

Семья Белозёровых с восьмью детьми устроила пикет на Красной площади в Москве из-за невозможности расширить свой дом.

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров сообщил, что эта проблема затрагивает многие многодетные семьи. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

Евгений Белозеров вместе с супругой воспитывает восьмерых детей. Они вышли на пикет, так как не могут получить льготное жильё. Сергей Майоров отметил, что в Новосибирске многие многодетные семьи сталкиваются с подобной проблемой.

Майоров пояснил, что многодетные семьи не могут увеличить жилую площадь из-за нормативных актов, принятых властями Новосибирска. Он также подчеркнул, что семьи не требуют помощи от государства, а лишь просят возможности улучшить свои жилищные условия самостоятельно.

Из-за существующих нормативов у людей нет уверенности в завтрашнем дне. Многие семьи оказываются в сложной ситуации. Майоров отметил, что десятки семей в Октябрьском районе уже столкнулись с этой проблемой. Он добавил, что в Новосибирске тысячи семей сталкиваются с такой же проблемой, и некоторые избегают иметь много детей из-за страха перед возможной многоэтажной застройкой.

Майоров также указал на недостаток спортивных объектов в Генеральном плане Новосибирска. Семьи с детьми уже проводили пикеты по этому поводу три года назад.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске выявили 15 школ с детьми мигрантов, которые не говорят на русском языке.