В Новосибирске выявили 15 школ с детьми мигрантов, которые не говорят на русском языке

Не говорящих на русском языке детей-мигрантов обнаружили в 15 школах Новосибирска.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск со ссылкой на экспертов, в рамках проекта «Формирование и апробация комплексно-педагогической модели социо-культурной интеграции школьников, не владеющих русским языком, в образовательную среду школы» в Новосибирске выявлено 15 школ, где учатся дети из мигрантских семей, не говорящие на русском языке.

Таким образом, 15 школ, в том числе и №1, №7, №58, №66, №71, №77, №87, №108, №109, №122, №182, №183, №194, №197 и №198 стали городскими базовыми площадками для реализации программы интеграции детей мигрантов.

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