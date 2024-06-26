В Новосибирске жителей МЖК терроризирует мигрант из киоска

Новосибирцев терроризирует мигрант из киоска с фруктами.

Как сообщили жители МЖК на улице Татьяны Снежиной, 39, журналистам портала МК в Новосибирске, с ними по соседству находится странный мигрант из киоска с фруктами, который решил прорыть траншею, чтобы подключиться к электричеству в многоквартирном доме.

“При этом отмостка дома повреждена, повреждён асфальт, перекопана земля. Как предполагают жители дома, разрешение на прокладку кабеля от ларька и подключение, согласовал инженер УК "Плющихинский", которому звонил один из жильцов”, — пожаловались жильцы.

Также они вспомнили, что две недели назад был резкий скачок напряжения и теперь весь дом обеспокоен не только из-за этой ситуации, но и в целом из-за ларька мигранта.

Напомним, что большинство приезжающих мигрантов в Новосибирскую область не ищут работу