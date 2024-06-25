Большинство приезжающих мигрантов в Новосибирскую область не ищут работу

В регионе провели очередной рейд по мигрантам.

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области начальник ГУ МВД Андрей Кульков представил данные, в которых указано то, что большинство приезжающих в регион иностранцев не имеют цели трудоустройства.

После очередного рейда правоохранительных органов стало известно, что из 8 733 приезжих мигрантов только 1 482 человека заявили о намерении работать.

Напомним, что мэрия Новосибирска провела рейд против нелегальных торговцев на улице Хилокской