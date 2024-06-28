В Новосибирске рассказали, как защититься от комаров и мошек

Жители Новосибирской области сообщают о большом количестве комаров в Ордынском и Маслянинском районах.

Чтобы защититься от комаров во время прогулок, местные жители надевают накомарники и используют специальные средства защиты. Об этом пишет VN.ru

Доцент кафедры химии и химической технологии НГТУ Евгений Турло рекомендует соблюдать определенные правила при использовании репеллентов. По его словам, для усиления эффекта и увеличения длительности действия репеллент нужно наносить на увлажненную жирным кремом кожу.

Он также предупреждает, что газ-носитель, входящий в состав защитного средства, может вызвать покраснение кожи, сухость и даже ожог.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ограничат движение на самокатах и продажу алкоголя в День города.