В Новосибирске продемонстрировали дизайн-проект сквера имени Эдуарда Артемьева

28 июня в мэрии Новосибирска состоялась презентация дизайн-проекта сквера в Заельцовском районе, который будет назван в честь композитора Эдуарда Артемьева.

Проект был одобрен. Застройщик планирует реализовать его к 2026 году. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Авторы проекта изучали наследие композитора. Почти все планировочные и дизайнерские решения в сквере связаны с темой музыки. Основным элементом формообразования станет круговая партитура к фильму «Солярис» Эдуарда Артемьева. Также будут использованы мотивы клавишных инструментов, элементы озеленения и музыкальные площадки.

На презентации присутствовал сын композитора Артемий Артемьев, который выразил удовлетворение проектом и предложил усилить музыкальную тематику.

Реализацией проекта займется строительная компания «Брусника», которая уже строит рядом с этим сквером жилые дома. Сквер существует с 40-х годов прошлого века и нуждается в реконструкции.

Проект будет выложен на муниципальных ресурсах для общественного обсуждения с 1 июля.

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