В Новосибирске опубликована онлайн-карта мероприятий на День города

В Новосибирске программа мероприятий на День города теперь доступна в виде интерактивной карты по районам.

Интернет-журнал Сиб.фм подготовил онлайн-карту мероприятий на день города. Выбрать место, где лучше всего провести жаркие во всех смыслах выходные, можно с помощью интерактивной карты, где все праздничные площадки разбиты по темам и по районам. Каждый желающий может найти себе место поближе к своему дому – или к состоянию души.

Основными площадками празднования Дня города станет Центральный парк, где выступит певица Ирина Салтыкова, а также парк «Арена» с хедлайнером Kamazz. Салюта в честь 131-летия Новосибирска не будет.

Напомним, в эти выходные в Новосибирске пройдет празднование Дня города, который в этом году объединился с Днем молодежи. Последнее воскресенье июня с 1987 года считается днем рождения Новосибирска. А последняя суббота июня указом президента Владимира Путина объявлена Всероссийским Днем молодежи, поэтому в этом году два праздника оказались неразрывны.