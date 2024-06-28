Новосибирский актер Кологривый поругался с Павлом Волей и укусил Илью Соболева

В это воскресенье в студии Павла Воли и Ильи Соболева появится актер Никита Кологривый, известный по проектам «Слово пацана» и «Черная весна».

Он расскажет о событиях в новосибирском баре, особенностях своего укуса и последствиях вечеринок. Об этом пишет пресс-служба ТНТ.

Илья Соболев предложит провести эксперимент и устроить скандал. Никита сразу же отреагирует, перевернет стол Павла Воли и начнет разрушать студию. Однако затем он покажет свою другую сторону и удивит ведущих своей душевной организацией.

Кологривый также поделится мыслями о «Слове пацана», отношениях с коллегами и начале своей карьеры. Он отметит, что его взгляды на профессию и жизнь изменились со временем.

Кроме того, Воля напомнит о словах Кологривого о снижении значимости актеров, на что Никита ответит, что сейчас считает важным повысить зарплаты врачам и пожарным.

Также Кологривый расскажет о своем новом спектакле «Маяковский. Я сам».

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский актер Никита Кологривый рассказал, как питается на съемках.