«Раньше меня бабушка кормила, теперь они»: Новосибирский актер Никита Кологривый рассказал, как питается на съемках

Звезда сериала «Слово пацана» показал, что предлагают ему и его команде на съемочной площадке.

Получивший большую популярность после выхода проекта «Слово пацана» Никита Кологривый нередко делится в сети фото и видео со съемок. Накануне артист выложил в сеть короткий видеоролик, где показал, кто его кормит на съемочной площадке.

«В детстве меня кормила бабушка, а сейчас вот эти замечательные парни. Подписчикам что-нибудь закинем? Какие-нибудь добрые слова?», — начал шоумен в своем обращении к подписчикам.

Ребята-повара не растерялись и принялись восхвалять актера.

«Самый лучший артист на свете», – заявили молодые люди.

Далее Кологривый начал показывать и перечислять топинги, которые увидел.

«Облепиха, лимон, все витамины... Все, что хочешь. Кормят нас очень вкусно», – начал Кологривый.

Напомним, что ранее Никита Кологривый заявил, что покинет Россию. Артист подчеркнул, что совсем скоро отправится в соседнее государство и объяснил для чего.