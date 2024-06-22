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общество

«Раньше меня бабушка кормила, теперь они»: Новосибирский актер Никита Кологривый рассказал, как питается на съемках

Фото: Никита Кологривый / Telegram

Звезда сериала «Слово пацана» показал, что предлагают ему и его команде на съемочной площадке.

Получивший большую популярность после выхода проекта «Слово пацана» Никита Кологривый нередко делится в сети фото и видео со съемок. Накануне артист выложил в сеть короткий видеоролик, где показал, кто его кормит на съемочной площадке.

«В детстве меня кормила бабушка, а сейчас вот эти замечательные парни. Подписчикам что-нибудь закинем? Какие-нибудь добрые слова?», — начал шоумен в своем обращении к подписчикам.

Фото «Раньше меня бабушка кормила, теперь они»: Новосибирский актер Никита Кологривый рассказал, как питается на съемках 2

Ребята-повара не растерялись и принялись восхвалять актера.

«Самый лучший артист на свете», – заявили молодые люди.

Далее Кологривый начал показывать и перечислять топинги, которые увидел.

«Облепиха, лимон, все витамины... Все, что хочешь. Кормят нас очень вкусно», – начал Кологривый.

Напомним, что ранее Никита Кологривый заявил, что покинет Россию. Артист подчеркнул, что совсем скоро отправится в соседнее государство и объяснил для чего.

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Дарья Лапина
Журналист

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