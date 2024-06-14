Скандальный новосибирский актер Никита Кологривый заявил, что покинет Россию

Кощей из «Слова пацана» активно снимается в разных проектах, но признается, что совсем скоро уедет из Москвы.

Актер Никита Кологривый поддерживает связь с поклонниками через свой Telegram-канал, там рассказывает о буднях и планах на будущее. Накануне поделился предстоящими поездками, собирается артист посетить один российский город и соседнее государство.

«Что, как вы, как планируете свое это замечательное лето провести? На самом деле грустить не надо, еще целый июль, целый август, еще пол июня... Уверен, что у всех большие планы. У нас вот с Мишкой в планах посетить Казахстан, мы планируем поехать в Казахстан в конце июля, потом в Нижний Новгород, потом не знаю куда, но уверен, что точно не в Москве мы окажемся. Будем путешествовать по нашей стране, может еще по каким-то странам», – признался актер.

Ранее стало известно, что новосибирский актер Кологривый фигурирует в уголовном деле о взятке Александра Зырянова.