Новосибирский актер Кологривый фигурирует в уголовном деле о взятке Александра Зырянова

Стало известно, почему генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова подозревают в коррупции.

Как рассказал источник Сиб.фм, близкий к ситуации, Александр Зырянов не получал денег. Его подозревают в том, что он оплатил рекламу и PR в региональных СМИ, которые освещали кинофестиваль «Семейные традиции». На этом фестивале был скандально известный актер Никита Кологривый. Сумма, фигурирующая в уголовном деле, составляет 9,5 миллионов рублей.

По информации прокуратуры Новосибирской области, 3 июня было возбуждено уголовное дело в отношении руководителей двух юридических лиц, которых подозревают в получении взятки в особо крупном размере, и двух взяткодателей.



«В отношении генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» и председателя совета директоров АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк», а также в отношении директоров ООО «Техстрой-НСК» и ООО «Стройтех» по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки) возбуждено уголовное дело», — пишет ведомство.

Следствие считает, что в январе-марте 2024 года руководители акционерных обществ по предварительному сговору получили взятку от представителей коммерческих компаний на сумму более 9,5 миллиона рублей за заключение в приоритетном порядке и в обход конкурентных процедур договоров подряда на сумму свыше 64 млн рублей.