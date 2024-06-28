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общество

В Новосибирске женщина за рулем троллейбуса объехала пробку по обочине

Фото: t.me/teleact54

В Новосибирске водитель троллейбуса №29 на автономном ходу объехала пробку по обочине.

Видео инцидента было опубликовано в телеграм-канале АСТ-54 28 июня. Женщина за рулем нарушила правила дорожного движения. В результате поднялось облако пыли.

По словам водителя, который оказался рядом с троллейбусом, он намерен подать жалобу в ЦУГАЭТ на поведение коллеги. В ответ на угрозу жалобой, водитель троллейбуса нахамила ему и объяснила свои действия необходимостью остановки.

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, водителя троллейбуса накажут за нарушение правил дорожного движения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что три автомобиля столкнулись в Искитимском районе Новосибирской области.

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Игорь Кириченко
Журналист

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