В Новосибирске женщина за рулем троллейбуса объехала пробку по обочине

В Новосибирске водитель троллейбуса №29 на автономном ходу объехала пробку по обочине.

Видео инцидента было опубликовано в телеграм-канале АСТ-54 28 июня. Женщина за рулем нарушила правила дорожного движения. В результате поднялось облако пыли.

По словам водителя, который оказался рядом с троллейбусом, он намерен подать жалобу в ЦУГАЭТ на поведение коллеги. В ответ на угрозу жалобой, водитель троллейбуса нахамила ему и объяснила свои действия необходимостью остановки.

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, водителя троллейбуса накажут за нарушение правил дорожного движения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что три автомобиля столкнулись в Искитимском районе Новосибирской области.