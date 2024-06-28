Новосибирец вместе с Чебурашкой поздравили Илона Маска с днём рождения в метро

Мужчина спел для известного бизнесмена песню.

В метро Новосибирска певец Андрей Трухин поздравил сибиряков с наступающим Днем города, а также Илона Маска с днем рождения. Соответствующее видео с поздравлениями он опубликовал на личном YouTube-канале.

Мужчина спел песню для самого богатого человека мира. Помогал новосибирцу всем известный мультипликационный герой — Чебурашка. Вот пару строчек из трека:

«Илон Маск — Иван Московский, Размещаю свою мысль в твоей коробке Черепной, где как вспышка света Она возникнет, облетев планету».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске хор из 600 человек споет на День города вместе с группой «Пицца».