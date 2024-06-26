В Новосибирске хор из 600 человек споет на День города вместе с группой «Пицца»

Жители Новосибирска исполнят любимые песни и выступят вместе с группой «Пицца» в День города.

Проект объединил порядка 600 горожан, которые споют на Михайловской набережной. Организаторы рассказали «МК в Новосибирске» о закулисье масштабного проекта и о его будущем.

Проект «Город поет» был создан в прошлом году и быстро набрал популярность. В этом году около 600 горожан разных возрастов и профессий готовятся к выступлению на День города вместе с группой «Пицца».

У участников было всего два месяца на подготовку. Репетиции проходили в ККК им. Маяковского, но не все могли присутствовать, поэтому материалы с нотами и текстами высылались в электронном виде для домашней подготовки.

Проект включает несколько коллективов, среди которых детский хор, хор ветеранов и хор горожан. Хор горожан сформирован из любительского коллектива «Хор is мы».

Одна из участниц Юлия рассказала, что мечтала попасть в проект с прошлого года и смогла это сделать благодаря студии «Хор is мы». Андрей, участник проекта с прошлого года, отметил уникальность проекта и возможность выступить на главной сцене города.

Сейчас идет активная подготовка к выступлению. Организаторы планируют, что проект будет работать на постоянной основе в формате вечеринки с акустикой и аккомпанементом. Хор горожан будет участвовать в городских мероприятиях, таких как День города и 9 мая.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская актриса Зайка рассказала о любви к турецким фильмам и сериалам.