Новосибирская актриса Зайка рассказала о любви к турецким фильмам и сериалам

В Новосибирск прибыла актриса Софья Зайка, чтобы посетить премьеру сериала «Полупановы».

После мероприятия Зайка дала интервью журналистам. Она поделилась своей любовью к турецкому кинематографу.

Актриса отметила, что последнее время активно увлекается турецкими фильмами и сериалами, считая их наивысшим проявлением качества в кинематографе. Актриса выразила восхищение эмоциональностью и стилем турецких актеров, а также отметила особенности съемок.

Зайка говорит, что турецкие проекты часто уделяют много времени даже на короткие сцены, создавая особую атмосферу и детальность.

Ранее Сиб.фм сообщал, что глава управления культуры Ирина Соловьёва рассказала о праздновании 131-летия Новосибирска.