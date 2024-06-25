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общество культура

Новосибирская актриса Зайка рассказала о любви к турецким фильмам и сериалам

Фото: пресс-служба ТНТ

В Новосибирск прибыла актриса Софья Зайка, чтобы посетить премьеру сериала «Полупановы».

После мероприятия Зайка дала интервью журналистам. Она поделилась своей любовью к турецкому кинематографу.

Актриса отметила, что последнее время активно увлекается турецкими фильмами и сериалами, считая их наивысшим проявлением качества в кинематографе. Актриса выразила восхищение эмоциональностью и стилем турецких актеров, а также отметила особенности съемок.

Зайка говорит, что турецкие проекты часто уделяют много времени даже на короткие сцены, создавая особую атмосферу и детальность.

Ранее Сиб.фм сообщал, что глава управления культуры Ирина Соловьёва рассказала о праздновании 131-летия Новосибирска.

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Игорь Кириченко
Журналист

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