Новосибирские учёные рассказали, как бороться с мошками и комарам

Жителям Новосибирской области рассказали о методах борьбы с кровососущими насекомыми. Как пишет издание VN.ru больше всего от них страдают в Ордынском и Маслянинском районах.

Для защиты от комаров и мошек местные жители используют специальные накомарники и спецсредства.

Как утверждает доцент кафедры химии и химической технологии НГТУ Евгения Турло, необходимо соблюдать ряд правил использования спецсредств.

Для получения максимального эффекта и увеличения времени действия, выбранное вещество нужно наносить на уже увлажненный жирным кремом эпидермис. Однако стоит помнить, что газ-носитель, который содержится в составе средства, может привести к неприятным последствиям, таким как сухость кожи, а также ожоги.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске появились комары, из-за укуса которых появляется лихорадка.