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общество

В Новосибирске появились комары, из-за укуса которых появляется лихорадка

Фото: Сиб.фм

Биолог Алексей Яновский сообщает о наличии в Новосибирской области комаров, способных передавать вирус Тягиня, вызывающий трехдневную лихорадку.

Эти комары могут впрыскивать вирус под кожу человека, что может привести к тяжелому заболеванию с выраженными симптомами, включая повышение температуры, слабость и общее недомогание.

Исследования показывают, что вирус может быть передан 13 видами комаров, а также через лесных грызунов, крупный рогатый скот и лошадей.

Болезнь способна поражать людей всех возрастов, внедряясь в различные органы и ткани организма человека.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске и области почти на 30% выросло количество убийств.

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Игорь Кириченко
Журналист

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