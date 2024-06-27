В Новосибирске появились комары, из-за укуса которых появляется лихорадка

Биолог Алексей Яновский сообщает о наличии в Новосибирской области комаров, способных передавать вирус Тягиня, вызывающий трехдневную лихорадку.

Эти комары могут впрыскивать вирус под кожу человека, что может привести к тяжелому заболеванию с выраженными симптомами, включая повышение температуры, слабость и общее недомогание.

Исследования показывают, что вирус может быть передан 13 видами комаров, а также через лесных грызунов, крупный рогатый скот и лошадей.

Болезнь способна поражать людей всех возрастов, внедряясь в различные органы и ткани организма человека.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске и области почти на 30% выросло количество убийств.