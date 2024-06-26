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вчера 22:32
общество

В Новосибирске и области почти на 30% выросло количество убийств

Фото: freepik.com

За первые пять месяцев 2024 года зарегистрировали 71 убийство.

На протяжении первых пяти месяцев 2024 года в Новосибирской области зарегистрировано 71 убийство, что на 29,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает прокуратура региона.

В то же время число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 20,4%, с 5 582 до 4 445 случаев.

Общее количество зарегистрированных преступлений за пять месяцев снизилось на 16,2%, составив 15 672 преступления против 18 697 в прошлом году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рабочий упал в шахту лифта и скончался.

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Игорь Кириченко
Журналист

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