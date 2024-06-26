сегодня
26 июня, 22:13
пробки
2/10
погода
+25.7°C
курсы валют
usd 87.80 | eur 94.11
сегодня
26 июня, 22:13
пробки
2/10
погода
+25.7°C
курсы валют
usd 87.80 | eur 94.11
сегодня 20:40
проиcшествия

В Новосибирске рабочий упал в шахту лифта и скончался

Фото: СУ СК по НСО

Несчастный случай произошел во вторник, 25 июня.

В Новосибирске в среду, 25 июня, 40-летний рабочий погиб на строительной площадке после падения в шахту лифта. Об этом сообщила пресс-служба управления следственного комитета по региону.

Мужчина выполнял работы на четвертом этаже строящегося здания возле проема шахты, в которую он случайно упал. Он скончался.

В настоящее время проводится расследование для установления обстоятельств произошедшего и проверки соблюдения безопасности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске маленький мальчик просидел запертым на балконе в жару.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в