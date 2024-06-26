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проиcшествия

В Новосибирске маленький мальчик просидел запертым на балконе в жару

Фото: freepik.com

Происшествие случилось во вторник, 25 июня, в семь часов вечера.

Во вторник, 25 июня, в Новосибирске четырехлетний ребенок оказался запертым на балконе своей квартиры на улице Дмитрия Шмонина в Кировском районе.

Как сообщили в МАСС, ребенок провел на балконе несколько часов. Во время спасательных работ пришел его отец.

Спасатели передали ребенка отцу, после чего провели профилактическую беседу.

Информация о случившемся передана в оперативные службы и ПДН.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске бабушка пытается забрать из детдома 9-летнего внука после резонансного случая.

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Игорь Кириченко
Журналист

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