Мать бросила голодного сына. В Новосибирске бабушка пытается забрать из детдома 9-летнего внука после резонансного случая

Уроженка Кузбасса предстанет перед судом после избиения сына в Новосибирске.

Бабушка собирается забрать из детского дома 9-летнего внука, которого избивала родная мать, а также заперла его на два дня в съемной квартире в Новосибирске. Об этом она заявила корреспонденту Сиб.фм 26 июня.

«Сейчас я собираю документы, чтобы его забрать из детского дома. Я заберу его к себе в Гурьевск (Кузбасс), просто процесс долгий», — заявила Лилия Колчанова.

Напомним, в феврале 2024 года 30-летняя Наталья Колчанова оставила своего ребёнка одного на два дня на улице Сиреневой без еды. Соседи девушки рассказали Сиб.фм, что увидели на балконе раздетого мальчика.

«Я позвонила мужу, попросила выйти на балкон — он услышал, как ребёнок кричит: "Хочу кушать". Но у нас на балконе была будка с собакой, пройти и выглянуть не получилось», — рассказывала собеседница.

Тогда местные жители сбежались к квартире и сумели позвать мальчика к двери, чтобы увести его с балкона. После этого они вызвали спасателей, которые проникли в квартиру к мальчику через соседей сверху.

«Хотели взламывать квартиру, но муж предложил разобрать будку и пройти через наш балкон. В квартиру попали — она была закрыта снаружи. За это время хозяин рассказал, что сдал квартиру семье — маме с мальчиком. Её тут никто не видел и не слышал. Я на первом этаже установила камеру, но ни разу маму не видела. Хотя она девушка заметная — с дредами, я бы обратила внимание на неё. Потом мне уже сказали, что видели, как у них в окнах свет каждую ночь горел. Квартиру им сдали перед Новым годом, платила она исправно», — утверждает женщина.

Выяснилось, что Колчанова приехала в Новосибирск из Кемеровской области. По словам соседей, мальчик им сказал, что давно не ходил в школу, а за последние два дня ничего не ел.

«Когда мальчика вывели, ему дали поесть — видно было, что он очень голодный. В квартире — ни крошки хлеба, ни картошки», — добавила соседка.

Корреспондент Сиб.фм выяснил, что женщина, предположительно, могла работать в эскорте. В сервисе GetContact её номер содержит такие теги, как «18+Сэкс», «Девочки», «Девочки Левый», «Девушка левый Берег», «Хорошая Девочка».

Следователи возбудили против неё уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и по п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

Помимо этого, в ведомстве рассказали, что с июля 2023 по март 2024 года Наталья избивала сына, используя различные предметы, а также наносила удары руками по разным частям тела.