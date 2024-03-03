«В квартире — ни крошки хлеба, ни картошки»: как жил 8-летний мальчик в Новосибирске, которого мать заперла на двое суток

Сиб.фм узнал подробности из жизни и операции по спасению восьмилетнего мальчика, которого мать оставила одного в квартире в Советском районе Новосибирска.

Старшая по подъезду дома на улице Сиреневой Татьяна рассказала корреспонденту Сиб.фм, как спасали восьмилетнего мальчика, которого мать оставила одного в пустой квартире на двое суток.

«Часов в шесть вечера мне позвонили из дома напротив, я была на работе. Меня многие люди на Шлюзе знают — я швея. Сказали, что в квартире под нами на балконе стоит раздетый ребёнок. Я позвонила мужу, попросила выйти на балкон — он услышал, как ребёнок кричит: "Хочу кушать". Но у нас на балконе будка с собакой, пройти и выглянуть не получилось», — сказала собеседница.

Местные жители сбежались к квартире и сумели позвать мальчика к двери, чтобы увести его с балкона.

«Думал, что будет разбирать будку, чтобы спустить еду, но решили не стоит — вдруг ребёнок выпадет. Он спустился в подъезд — жильцы все тоже повыбегали, начали общаться с ребёнком через дверь. Вызвали спасателей, участкового. Я через подругу нашла телефон собственника квартиры, дала спасателям — он уже через десять минут был здесь и открыл дверь», — вспоминает Татьяна.

Спасатели приехали на место быстро, говорит старшая по подъезду. В ходе общения с хозяином квартиры и самим ребёнком выяснились некоторые детали из биографии семьи. Мать с ребёнком сняли квартиру в конце прошлого года после приезда из Кемеровской области.

«Хотели взламывать квартиру, но муж предложил разобрать будку и пройти через наш балкон. В квартиру попали — она была закрыта снаружи. За это время хозяин рассказал, что сдал квартиру семье — маме с мальчиком. Её тут никто не видел и не слышал. Я на первом этаже установила камеру, но ни разу маму не видела. Хотя она девушка заметная — с дредами, я бы обратила внимание на неё. Потом мне уже сказали, что видели, как у них в окнах свет каждую ночь горел. Квартиру им сдали перед Новым годом, платила она исправно», — утверждает женщина.

Несмотря на то, что квартира оказалась пустой, мальчик выглядел хорошо, говорит собеседница. При этом местные жители при общении с ребёнком заметили странности в его поведении — они предполагают, что у спасённого есть отставание в развитии. Предположительно, весь текущий год ребёнок не посещал школу.

«Когда мальчика вывели, ему дали поесть — видно было, что он очень голодный. В квартире — ни крошки хлеба, ни картошки. Я читала комментарии, в которых писали, что мальчик якобы не мог себе приготовить еду. А он и правда не мог, потому что не из чего было. Пустая квартира. Мальчик сказал вообще, что мама перед Новым годом уехала, но это вряд ли — он бы за это время точно кричал с балкона, его бы заметили. Мальчик превосходно выглядит, хорошо одет, не худой и не толстый. Но развитие слабое, видно, что им не занимаются. Сказал, что в прошлом году ходил в школу, а в этом нет. Насчёт развития так подумали, потому что в восемь лет ребёнок даже не знал, когда родился. Мать выглядит неплохо — явно видно, что не алкоголичка. Мальчик сказал, что папа умер», — заключила Татьяна.

Собственник квартиры выселил мать в тот же день — она в течение нескольких минут собрала вещи и уехала.

Накануне Сиб.фм писал, что все ведомства проводят проверку после инцидента с закрытым на улице Сиреневой 8-летним мальчиком. Известно, что семью не успели поставить на учёт, так как мать никого не предупреждала о переезде. Сейчас ей грозит административная ответственность.