В Новосибирске для строительства четвертого моста не хватает рабочих

В настоящее время на стройке работают 350 человек.

Главный федеральный инспектор Новосибирской области Николай Буймов совместно с новосибирскими депутатами проверил степень готовности четвертого моста через Обь.

В настоящее время на стройке работают 350 человек. Концессионеры отмечают, что для завершения работ к декабрю следующего года требуется вдвое больше рабочих.

Новосибирские депутаты пообещали оказать помощь в организации постов ДПС на площади Труда, чтобы уменьшить вероятность появления пробок в районе строительства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске собираются продлить маршрут троллейбуса №7.