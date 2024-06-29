В Новосибирске семью с двумя детьми 11 раз топило фекалиями

Марина Михайлова оформила ипотеку на покупку квартиры в микрорайоне «Ясный берег» три года назад. В 2023 семья въехала в новое жильё, но из-за неисправности канализации они столкнулись с огромной проблемой. Как пишет «МК в Новосибирске» – квартиру 11 раз топило испражнениями, фекалии буквально плавали по квартире.

На тот момент дом «Волна» был только в проекте. Спустя время семья Михайловых въехала в новенькую трёшку-студию. Счастливая мать с двумя детьми даже не подозревали того, что будет дальше.

«В сентябре у меня начинаются потопы. Дом 25-этажный, и если кто-то воду из машинки сливает, то у меня вся пена идёт из унитаза и раковины. Мы живем на втором этаже, как я поняла, при строительстве не был соблюдён какой-то угол трубы и получается так, что канализация не выведена и идёт горизонтально. В результате, весь поток идёт назад ко мне в квартиру», – говорит Марина Михайлова.

Начиная с июня потопы происходили уже шесть раз.

«На той неделе у меня было два потопа подряд. Извините, прямо г..но из унитаза текло. В таких условиях живём, у меня и ребёнок после этого заболел!», – добавила Марина.

Женщина уже несколько раз переделывала ремонт в квартире, в произошедшем она винит застройщика. Жилище было обследовано специальной комиссией, однако специалисты не выявили никаких нарушений. Сотрудники коммунальной службы могут помочь семье лишь своевременной реакцией на подобные происшествия в будущем.

Марина Михайлова намерена надеется, что проблема в скором времени решится, однако она уже намерена решать проблему в судебном порядке.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что в Новосибирская многодетная семья устроила пикет на Красной площади в Москве.