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общество

Новосибирская многодетная семья устроила пикет на Красной площади в Москве

Фото: t.me/teleact54

Многодетная семья Белозеровых из Новосибирска провела пикет на Красной площади в Москве.

Глава семьи сообщил, что им отказали в узаконивании дома, который они перестроили из дачного. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

После постановки на очередь на получение жилья им придется ждать около 200 лет, по их оценкам. Семья поехала в Москву, чтобы добиться встречи с главой государства.

В администрации Ленинского района помогли им собрать необходимые документы для постановки на учет на получение жилья. Прокуратура Новосибирской области начала проверку по возможным нарушениям социальных прав семьи.

Евгений Белозеров продолжает стоять на пикете в Москве возле администрации президента.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области прокомментировали ситуацию с земельным участком на Блюхера.

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Игорь Кириченко
Журналист

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