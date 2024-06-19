В Новосибирской области прокомментировали ситуацию с земельным участком на Блюхера

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области прокомментировало информацию СМИ о земельном участке, выставленном на продажу за 140 млн рублей.

«Земельный участок, расположенный по адресу Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Блюхера, 40 (кадастровый номер 54:35:064315:1853), в соответствии с распоряжением Губернатора Новосибирской области предоставлен в аренду без проведения торгов ООО «Новосибирский центр регенераторной хирургии и реабилитации» для реализации проекта по размещению объекта социально-культурного назначения «Центр спортивной подготовки и медицинской реабилитации по ул. Блюхера в Ленинском районе г. Новосибирска». Распоряжением и договором аренды земельного участка арендатор обязан завершить реализацию проекта в срок не позднее 24 декабря 2027 года», — говорится в сообщении.

Известно, что участок может использоваться только для объектов спорта, коммунального обслуживания и здравоохранения. Жилая застройка на данном участке не предусмотрена.

Ведомство сообщило, что контролирует соблюдение сроков реализации проекта. Арендатор регулярно предоставляет отчеты о ходе работ. Объявления о продаже или переуступке аренды участка не подавались. Технические условия соответствуют проектно-сметной документации Центра.

Ранее мы писали, что в Новосибирске раскрыли еще одну махинацию с земельным участком.