В Новосибирске зарегистрировали «Содружество выпускников детских домов»

Пока в организацию вошли 175 человек.

В Новосибирске региональное отделение Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» официально зарегистрировали.

Как сообщили в мэрии, в организацию уже вступили 175 человек, включая детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и воспитанников приёмных семей.

Участникам предоставляется помощь в юридических и медицинских вопросах, а также поддержка в социализации, профориентации и обеспечении жильём.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продемонстрировали дизайн-проект сквера имени Эдуарда Артемьева.