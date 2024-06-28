В Новосибирске на 11% вырос спрос на аренду загородных домов

По данным «Авито Недвижимости», за последний год в Новосибирской области значительно вырос спрос на долгосрочную аренду домов, дач, коттеджей и таyнхаусов.

Общий уровень спроса увеличился на 11%, особенно выделяется аренда коттеджей, где спрос возрос на 72%. Средняя стоимость аренды загородного дома также выросла на 6%, достигнув отметки в 54,2 тысяч рублей в месяц.

Эксперты связывают этот тренд с увеличением интереса к рынку индивидуального жилого строительства в регионе. В первые пять месяцев 2024 года объемы строительства в сегменте индивидуальных жилых домов значительно возросли, почти на четверть по сравнению с прошлым годом.

При этом спрос на покупку земельных участков и частных домов за этот же период вырос на 16%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что двухуровневый пентхаус за 100 млн рублей выставили на продажу в Новосибирске.