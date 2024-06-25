Двухуровневый пентхаус за 100 млн руб выставили на продажу в Новосибирске

В Новосибирске продают двухуровневый пентхаус.

На сайте Циан выложили объявление о продаже двухэтажного пентхауса с панорамными окнами за 100 миллионов рублей площадью почти 220 квадратных метров.

В объявлении указано, что квартира расположена в новостройке на улице Семьи Шамшиных, 65.

На первом этаже есть кухня-гостиная, спальня с гардеробной, санузел и прихожая с еще одной гардеробной. А на втором этаже находятся спальня, спортивный зал с сауной и еще один санузел.

Напомним, что в центре Новосибирска продают квартиру за 25 млн руб