В центре Новосибирска продают квартиру за 25 млн руб

В Новосибирске продают квартиру за 25 миллионов рублей.

На сайте по купле-продаже недвижимости n1.ru опубликовали объявление, в котором указали, что в центре Новосибирска на улица Щетинкина продается квартира площадью 112,1 квадратных метров за 25 миллионов рублей.

Уточняется, что квартира расположена на 8 этаже. Будущим хозяевам достанется кухня с техникой и мебелью.

Также в квартире есть холл, кухня, объединенная с гостиной, спальня, кабинет, два санузла и гардеробная.

Напомним, что в Новосибирске продают портрет с автографом Юрия Шатунова за 50 тысяч рублей накануне годовщины его смерти