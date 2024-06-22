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общество

В Новосибирске продают портрет с автографом Юрия Шатунова за 50 тысяч рублей накануне годовщины его смерти

Фото: Вконтакте Юрия Шатунова / «Авито»

Шоумен скончался 23 июня, он похоронен на Троекуровском кладбище.

В Новосибирске продают портрет с автографом Юрия Шатунова за 50 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте «Авито» накануне смерти музыканта. Продавец проживает в районе метро «Золотая нива», подчеркивает, что автограф настоящий.

Фото В Новосибирске продают портрет с автографом Юрия Шатунова за 50 тысяч рублей накануне годовщины его смерти 2

Напомним, что дату 23 июня поклонники творчества Юрия Шатунова не забудут никогда. Именно в тот день (в 2022 году) остановилось сердце 48-летнего артиста. Похоронили лидера «Ласкового мая» на Троекуровском кладбище. До сих пор поклонники со всей страны приезжают на могилу, чтобы поблагодарить российского артиста за прекрасное детство и юность, которые они пережили под его песни.

Юрий Шатунов прославился, исполнив такие хиты как «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер», умер из-за болезни сердца. Произошла закупорка одного из сосудов.

Ранее в Новосибирске высадили аллею из белых роз в память о Шатунове. Расположилась новая зеленая зона в парке «Березовая роща».

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Дарья Лапина
Журналист

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