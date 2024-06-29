В Новосибирске заявили о продлении метро до Чистой Слободы для ликвидации пробок

Глава Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло сообщил, что планы по развитию метро обсуждались еще в 1950-е годы.

Тогда планировалось построить несколько линий с 56 станциями к нашему времени. Однако эти планы не были реализованы полностью. Об этом Чмыхайло рассказал в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

В настоящее время в Новосибирске действует метро с двумя линиями и 13 станциями. Четырнадцатая станция, «Спортивная», находится на стадии завершения. Ожидается, что вопрос с ее сдачей будет решен во второй половине года.

Аркадий Чмыхайло отметил, что необходимо завершить развитие Дзержинской линии, включая достройку левого перегонного тоннеля, строительство двух станций и второго депо. Без второго депо невозможно будет обслуживать новые составы, которые планируется приобрести.

Он также отметил, что требуется развивать Ленинскую линию в направлении станции «Чистая Слобода» для разгрузки транспортных потоков. Станция «Площадь Маркса» перегружена и исчерпала все лимиты, на которые была рассчитана при строительстве.

Ранее Сиб.фм писал, что Чмыхайло заявил о создании третей ветки Новосибирского метро к 2050 году.