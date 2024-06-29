сегодня
29 июня, 09:40
пробки
2/10
погода
+26.8°C
курсы валют
usd 85.74 | eur 92.41
сегодня
29 июня, 09:40
пробки
2/10
погода
+26.8°C
курсы валют
usd 85.74 | eur 92.41
сегодня 07:05
общество

Новосибирский агроном рассказала, как бороться с муравьями на даче

Фото: скриншот из видео

В огородах часто возникает проблема с муравьями, которые могут стать нежеланными гостями для садоводов.

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина предложила эффективный способ борьбы с этими насекомыми. Она рекомендует использовать специальные «лакомства», приготовленные из борной кислоты, мяса и варенья. Эксперт советует размещать такие приманки рядом с муравьиными кучами, смешивая борную кислоту с мясом или фаршем.

По словам Людмилы, этот метод является простым и безопасным для окружающей среды, так как борная кислота не представляет угрозы для человека, но смертельно опасна для муравьев, контактировавших с приманкой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский агроном призывает срочно прополоть и окучить картошку.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в