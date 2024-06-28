В Новосибирской области двое мужчин выиграли в лотерею 2,5 млн рублей

Двум жителям Новосибирской области повезло благодаря лотерейным билетам, приобретённым в почтовых отделениях.

Один из победителей, проживающий в Новосибирске, выиграл миллион рублей, купив билет на улице Фасадной. Другой житель Куйбышева получил выигрыш в размере 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Почта России.

Оказалось, что обладатель самого крупного выигрыша — пенсионер, который играет в лотереи почти 15 лет, но ранее не выигрывал значительных сумм. Он отметил, что никогда не мечтал о таком выигрыше и выбирает билеты наугад. Теперь он планирует направить свой выигрыш на улучшение здоровья себя и супруги.

С начала текущего года до мая 2024 года уже 20 жителей Новосибирской области стали миллионерами, приобретая лотерейные билеты в почтовых отделениях. В этих отделениях можно купить билеты как для тиражных, так и для моментальных лотерей, а выигрыш в размере менее 15 000 рублей можно получить прямо на почте.

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