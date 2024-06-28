Продлить подземку до аэропорта: глава Новосибирского метро Аркадий Чмыхайло о перспективах развития транспорта

О достижениях самой восточной подземки России, о перспективах ее развития и о том, будут ли в столице Сибири ходить поезда метро без машинистов? В эксклюзивном интервью Сиб.фм рассказал начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло.

— В этом году Новосибирск отмечает 131-й день рождения. С какими итогами метрополитен подошел к этой дате?

— Метрополитен вместе с городом встречает 131-ю годовщину образования. Но важно не забывать, что Новосибирскому метро в этом году исполняется 39 лет, то есть следующий год — юбилейный.

Предприятие работает стабильно, обеспечивая комфортную и безопасную перевозку пассажиров. Особенно это актуально сейчас, когда к транспортной инфраструктуре предъявляют особые требования, в том числе по антитеррористической защищенности объектов. На это направляются очень большие средства и силы. Поэтому главный итог нашей работы — это стабильная работа предприятия, создание условий для комфортной и безопасной перевозки жителей города и области.

Ежегодно у нас растет перевозка пассажиров. По итогам пяти месяцев уровень 2019 года был превышен на 4%. И если так будет продолжаться, то к концу года мы выйдем на цифру 85 миллионов пассажиров, а может быть, и перешагнем этот рубеж. И это уже абсолютный рекорд за весь период существования Новосибирского метрополитена.

— Какие основные достижения предприятия вы можете назвать за последние годы?

— Шесть лет назад в метрополитене была сформирована своя служба безопасности. Ранее эту задачу обеспечивало управление ведомственной охраны Министерства транспорта России. Были серьезные претензии с нашей стороны и со стороны правоохранительных органов. Это послужило толчком для создания собственной службы безопасности, которая прошла все аккредитации, аттестации. Сейчас она работает на высоте и ее приводят в пример другим метрополитенам, в том числе и ведущим, — Москвы и Санкт-Петербурга. На договорной основе в метро работают кинологи со служебными собаками. Эта практика у нас используется в течение последних двух лет и показывает очень неплохие результаты.

В интересах технической безопасности эксплуатации метрополитена два года назад мы завершили создание цифровой поездной радиосвязи. На это было направлено около 60 миллионов рублей собственных средств. Сегодня метрополитен обеспечен высокоскоростной, надежной и устойчивой связью с машинистами.

На предприятии завершили капитальный ремонт 76 вагонов, введенных в эксплуатацию в 1985 году. У 70% подвижного состава жизнь продлили на 15 лет. Те вагоны, которые начинали ремонтировать еще в 2013 году, будут выведены в 2031 году. Поэтому вопрос остается насущным — приобретение новых вагонов для метрополитена. В будущем мы намерены приобретать пятивагонные составы.

Приведена в соответствие с современными требованиями система пожарной безопасности метрополитена в инженерном корпусе, в депо, на станциях, в тупиках оборота составов и в самих поездах. Все вышеперечисленные задачи решены за счет собственных средств.

Важная задача — культура обслуживания пассажиров. На сегодняшний день на турникетах у нас принимаются все виды платежных карт, льготных карт. Мы не забываем про жетоны — они у нас в ходу, и ими пользуются так же, как и ранее. На станции «Речной вокзал» заменили турникеты — пассажиры довольны, да и обстановка на станции изменилась. Следующий этап — установка подобных терминалов на станции «Площадь Ленина». Планируется завершить эти работы к новому 2025 году — порадуем жителей и гостей Новосибирска.

Несмотря на все сложности, мы сохранили кадровый потенциал предприятия. Я думаю, что это один из самых важных участков работы. В Новосибирском метрополитене работают настоящие профессионалы. Это и инженерный состав, и административный, и технический. С большим интересом к нам приходят молодые специалисты.

Эти задачи мы решили за счет компенсационного финансового фонда предприятия, который начали создавать в 2017 году. Благодаря ему мы смогли пережить пандемию. За последние семь лет не было ни одной задержки заработной платы. Все виды ремонтов — подвижного состава, эскалаторов, вентиляционного оборудования — проводятся в установленный срок. Я бы еще обратил внимание на формирование эмоционально-психологического климата. В коллективе проводится большая работа, все службы работают слаженно.

— Вы руководите Новосибирским метрополитеном уже более семи лет. Удалось ли решить задачи, которые вы ставили перед собой?

— Я стал начальником метрополитена не вдруг и не сразу. В течение двух лет я руководил службой безопасности. Естественно, у меня уже были сформированы какие-то планы, поставлены задачи. Могу сказать, что были решены многие вопросы обеспечения безопасности метрополитена, создана финансовая безопасность предприятия, достигнута экономическая стабильность.

— Как вы считаете, есть ли перспективы развития у Новосибирского метро?

— О развитии Новосибирского метрополитена говорили еще в 50-е годы. Тогда намечали построить несколько линий с 56 станциями. Все это планировалось сделать к нашему времени. Но, к сожалению, эти планы не выполнены. Сейчас в Новосибирске действует метро с двумя линиями и 13 станциями. Четырнадцатая станция — «Спортивная» — достраивается. Я надеюсь, что во второй половине года вопрос с ее сдачей будет закрыт.

Конечно, хотелось бы мне, как руководителю предприятия, видеть, как развивается метрополитен хотя бы близко к тому генеральному плану, который разрабатывался в 50-е годы. Жизнь заставляет развивать метро! Будет завершено развитие Дзержинской линии: достройка левого перегонного тоннеля, строительство двух станций и второго депо, без которого метрополитен развиваться не сможет. Будут приобретаться новые составы, их нужно будет обслуживать во втором депо, которое должно быть привязано к Дзержинской линии.

Требуется развивать Ленинскую линию — направление на «Чистую Слободу». Это тоже жизненная необходимость — для разгрузки транспортных потоков. «Площадь Маркса» загружена до предела, на который она была рассчитана, когда строилась. Сейчас практически все лимиты исчерпаны.

— Ну а там, наверное, уже будет смысл продлить до аэропорта Толмачево, чтобы Новосибирск стал вторым городом России с метрополитеном в воздушную гавань.

— Начнем активно строить станции и продолжать развитие линий — будет создано и инженерное ядро, и строительное, и проектное, которые смогут на постоянной основе заниматься строительством метрополитена. Это очень важно! Мы потеряли больше десяти лет, когда не строилось ничего нового. Соответственно, мы утратили специалистов, очень ценных, знающих свое дело, порядок работы и технологии. На сегодняшний день такие специалисты — редкость.

— Многие читатели, возможно, не знают, что Новосибирский метрополитен только эксплуатирует, но не строит. Может быть, объединить строителей и эксплуатантов в одно предприятие?

— В свое время Новосибирский метрополитен именно так и создавался. В его составе была дирекция по строительству. И предприятие занималось своим развитием. Подобный опыт работы на сегодняшний день присутствует в Москве, Минске. В тесной связке эксплуатирующей организации и строителей работает Алма-Атинский метрополитен. То есть подобный опыт есть и показывает себя с положительной стороны.

— Как вы считаете, каким будет метро в 2030-х и 2050-х годах? Где могут быть проложены новые линии? Может быть, будут поезда без машиниста?

— Я надеюсь, что к 2030 году мы доведем до конца начатое дело по строительству Дзержинской и Ленинской линии. Третья линия, скорее всего, появится уже ближе к 2040 году или даже 2050-му. Опять же, это зависит от тех темпов, какими будет развиваться метрополитен. Дай бог, чтобы я ошибался в сроках в худшую сторону.

Если говорить о беспилотных составах, то на сегодняшний день в Новосибирском метрополитене созданы все условия и подготовлена инфраструктура для эксплуатации таких составов. Мы сегодня можем эксплуатировать беспилотные составы, которые осталось только приобрести. Здесь, по большому счету, ничего сложного нет.

— Что бы вы пожелали новосибирцам в День города?

— Я бы пожелал, прежде всего, безопасной и комфортной поездки в нашем метрополитене. С нашей стороны мы гарантируем доброе и чуткое отношение к нашим любимым пассажирам. И, наверное, самое главное — хорошего настроения, чтобы побольше было улыбок.

Тут я просто вспомню небольшую историю. Когда я прибыл по службе в город Новосибирск в первый раз, город поразил большим количеством людей, которые ходили с прекрасными приветливыми лицами и улыбками. И тогда я принял решение остаться здесь на всю оставшуюся жизнь. И поэтому мне хочется, чтобы те времена вернулись. Чтобы люди чувствовали себя достойными жителями мощного государства. Чтобы была уверенность в завтрашнем дне.